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Ekrem İmamoğlu'nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu

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Giriş: 02.07.2022 23:11
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı "Hasat Etkinliği" programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğu süreçte, dönemin İBB başkanlarından birisinin bile ilçeye gelmediğini savundu. Bu sözleri sonrası İmamoğlu'nun dönemin İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Diğer yandan Topbaş'ın 2014 yılında Beylikdüzü'nde düzenlenen toplu açılış törenine ilişkin yaptığı paylaşım da İmamoğlu'nun sözlerinin gerçek olmadığını ortaya çıkardı.
Ekrem İmamoğlu’nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu
Ekrem İmamoğlu'nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu
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