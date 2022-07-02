Binali Yıldırım’ı taşıyan helikopter Bilecik’e acil iniş yaptı



BAŞKA BİR HELİKOPTER İLE BURSA'YA GİTTİ



Bu arada Binali Yıldırım'ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.

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