Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter Bilecik'e acil iniş yaptı
GÜNDEM İHA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, pilotun rahatsızlanması nedeniyle Bilecik'e acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Yıldırım, bir süre istirahat ettikten sonra yeniden havalanan başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.
Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.
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Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BAŞKA BİR HELİKOPTER İLE BURSA'YA GİTTİ
Bu arada Binali Yıldırım'ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.
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