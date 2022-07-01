Son dakika: CHP’li belediye kanun tanımıyor! Seçilme hakkını kaybeden Ahmet Öztürk halen başkan

KARARA RAĞMEN MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM ETTİ

Ancak bu karardan önce 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olan Öztürk, seçim sonrası CHP'den Muratpaşa Belediye Meclis Üyeliğini yeniden kazandı. Antalya Valiliği, yeniden meclis üyeliğine seçilen Öztürk için yine harekete geçerek 25 Eylül 2019'te Muratpaşa Kaymakamlığı'na resmi bir yazı yazdı. Valilik Öztürk'ün, Muratpaşa Belediyesi'nin ve İl Seçim Kurulu'na yeniden kararın bildirilmesini sağladı. Bu gelişmelerin ardından Öztürk, Danıştay'ın kararına rağmen meclis üyeliğine ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevine devam etmesi ise dikkat çekiyor.

İTİRAZIN KARARINI BEKLEMEDEN YENİ DAVA AÇTI!

Öztürk, Danıştay 8. Dairesi'nin meclis üyeliğinin düşürülmesi kararına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na başvurarak itiraz ettiği o dönem (2018) kararı beklemeden, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Memnu haklarının iadesi' ve 'Seçilme yeterliliğine kaybeder' kararlarının kaldırılması için başvurdu. Yerel mahkeme Öztürk'ün bu itirazını kabul ederek 19 Şubat 2019 tarihinde Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarını kaldırdı. Öztürk bu yola başvurmasına rağmen Danıştay Dava Daireleri Kurulu 4 Nisan 2019 tarihinde yapılan itirazı oy birliği ile reddetmiş, meclis üyeliğinin düşürülme kararını onamıştı.

