01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'de 1169 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı

Son dakika: Türkiye'de 1169 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’de 1169 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı

Son dakika haberi... Türkiye'nin bazı illerindeki toplam 1169 mahalle, yeni yabancı kaydı işlemlerine kapatıldı. Kapatılan mahallelerdeki kayıt işlemleri yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi durumlarında yapılabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA