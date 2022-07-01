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NATO Zirvesi'nde temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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NATO Zirvesi’nde temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yurda döndü.

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