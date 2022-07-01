01 Temmuz 2022, Cuma
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Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayınlandı
Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...