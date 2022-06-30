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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Kırklareli’nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlerin, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü.

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