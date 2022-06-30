Son dakika: Otoyollarda yeni dönem yarın başlıyor! Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Son dakika haberi... Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Yarın başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.
Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesi hatırlatılarak , motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti.
UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.
Yarın başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,
Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.
YOL STANDARTLARI DİKKATE ALINDI
Yarın başlayacak uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da tamamlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS taban puanları ve kontenjanları 2022: Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
- LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?
- LGS SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN LİNKİ: MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? meb.gov.tr...
- 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?
- En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
- 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır?
- Malatya deprem son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...
- En düşük emekli maaşı, aylığı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?
- Türkiye'de 2021'de en çok evlenen sayısı hangi yaş gurubunda bulunmaktadır?
- MEB sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
- SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?