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Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Japon gazeteciden Başkan Erdoğan’a: Selamünaleyküm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında bugün bir basın açıklaması yaptı. Gazetecilerin yoğun ilgisine maruz kalan Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Erdoğan'a sorusu öncesinde, "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" dedi. Başkan Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basın kuruluşlarına mensup gazetecilerin yoğun ilgisine maruz kalan Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi.

JAPON MUHABİRDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SELAMÜNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM

Basın toplantısına, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.

Başkan Erdoğan'a soru sormak için söz alan Sano, sözlerine "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.

JAPON MUHABİRİN SORUSU: SURİYE OPERASYONU

Başkan Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." diyerek yanıt verdi.

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