Bedelli askerlik affı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! 550 bin kişiye bedelli askerlik imkanı...
Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Karara göre yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek.
Bedelli askerlik affına ilişkin yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
550 BİN KİŞİYE BEDELLİ ASKERLİK İMKANI
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.
Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak.
YAŞ HADDİ 72'YE YÜKSELTİLDİ
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek. Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.
Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.
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