Bedelli askerlik affı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi! 550 bin kişiye bedelli askerlik imkanı...

550 BİN KİŞİYE BEDELLİ ASKERLİK İMKANI

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.

Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak.