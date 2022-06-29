Vatandaşa silah çeken İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için 19 yıl hapis istendi
Alışveriş merkezinde terör estirip, kendisini gözaltına almak isteyen memura direnen ve 3 yıla kadar hapsi istenen İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’e yeni bir dava daha açıldı. Polise görevini yaparken zorluk çıkaran Öztürk’ün, ailesiyle otoparktan çıkmaya çalışan vatandaşlara silah doğrultup “öldürürüm” diyerek silahla darp ettiğini belirleyen savcılık bu kez 19 yıl 8 aya kadar hapsini talep etti.
Olay, 2022 yılının ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesi Okan Mestanoğlu ile birlikte alışveriş merkezine gitti.
Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesiyle birlikte ölümden döndü.
SİLAHI DOĞRULTUP "ÖLDÜRÜRÜM" DEDİ VE SALDIRDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Vedat Sevimli, aracıyla alışveriş merkezinden çıkış yapacağı sırada İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. Taraflar birbirlerine korna çaldı, tartışma el kol işaretleriyle başladı. Bunun üzerine Sevimli ve eniştesi Mestanoğlu araçtan indi, Öztürk'e doğru yöneldi. İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk torpidodaki silahını aldı, silahıyla Sevimli'nin burnuna vurdu. Silahını doğrultup her iki adama da "öldürürüm" diyerek silahla tehditte bulundu. Hakaretler de yağdırdı. Polis memurlarının müdahalesi ile taraflar ayrıldı.
19 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık ailesiyle alışveriş merkezinden çıkan Vedat Sevimli'nin basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandığını belirtti. İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün Vedat Sevimli eniştesi Okan Mestanoğlu'na yönelik eylemleri nedeniyle "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "alenen hakaret", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
İLK DAVADA 3 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında, otoparkta kavga olduğuna dair anons üzerine olay yerine gelen polis memurunun silahını istemesi üzerine vermeyip sinirlenerek, dahası görevini yapmaya çalışan polis memuruna zorluk çıkardığı gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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