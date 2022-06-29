Vatandaşa silah çeken İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için 19 yıl hapis istendi

19 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık ailesiyle alışveriş merkezinden çıkan Vedat Sevimli'nin basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandığını belirtti. İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün Vedat Sevimli eniştesi Okan Mestanoğlu'na yönelik eylemleri nedeniyle "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "alenen hakaret", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İLK DAVADA 3 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında, otoparkta kavga olduğuna dair anons üzerine olay yerine gelen polis memurunun silahını istemesi üzerine vermeyip sinirlenerek, dahası görevini yapmaya çalışan polis memuruna zorluk çıkardığı gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.