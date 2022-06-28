Son dakika: Karadeniz'e sarı kodlu uyarı! İşte sel riski olan 9 il
Son dakika haberi... Günlerdir sağanak etkisi altında olan Batı Karadeniz'e Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir uyarı daha geldi. 9 kent sarı kodla uyarıldı. İşte dikkat etmesi gereken o iller...
Karadeniz'in birçok kesiminde günlerdir etkili olan sağanak taşkına yol açtı.
Evler ve yollar su altında kaldı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı rapora göre, Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
KASTAMONU, BARTIN, ZONGULDAK, SİNOP, KARABÜK VE DÜZCE! BATI KARADENİZ'İ YİNE SEL VURDU: İŞTE İL İL SON DURUM
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