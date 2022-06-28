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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü! İşte operasyondan görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü! İşte operasyondan görüntüler

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu bölgede 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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