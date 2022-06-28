Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: İşte il il son durum

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce'de sele neden oldu. Dün sabahtan itinarem etkisini gösteren sağanak nedeniyle, dereler taştı, köprüler yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 vatandaşın kayıp olduğunu açıkladı. Zonguldak'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu da hasar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını söyledi. İşte il il son durum...

Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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