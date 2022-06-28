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Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: İşte il il son durum

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce'de sele neden oldu. Dün sabahtan itinarem etkisini gösteren sağanak nedeniyle, dereler taştı, köprüler yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 vatandaşın kayıp olduğunu açıkladı. Zonguldak'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu da hasar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını söyledi. İşte il il son durum...

Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 10:59
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Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz’i yine sel vurdu: İşte il il son durum

BOLU
Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu.

Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Paşaköy Mahallesi ile D-100 kara yolunun İstanbul yönünde su taşkını oluştu. Trafik ekipleri su taşkını sebebiyle D-100 kara yolunu kısa süreli trafiğe kapatarak, ulaşımı kent merkezine yönlendirdi.

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Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz’i yine sel vurdu: İşte il il son durum

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezini de su bastı. Su altında kalan alışveriş merkezinin bir bölümüyle garajında hasar meydana geldi.

Öte yandan sağanak kent merkezinde derelerin de taşmasına yol açtı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bolu Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz’i yine sel vurdu: İşte il il son durum

Öte yandan, sağanak Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde de günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Taşan dereler taşkınlara neden oldu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Sazlar Deresi'nin taşmasıyla Sazlar köyü ile Yörükler Mahallesi'nde evler tedbir amaçlı boşatılmaya başlandı.

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Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz’i yine sel vurdu: İşte il il son durum

Taşan çay ve dere nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

BOLU DAĞI'NDA GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahtaki sise karşı sis lambaları ile ışıklı tabelalarla uyardı.

Otoyolda görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce! Batı Karadeniz’i yine sel vurdu: İşte il il son durum

ZONGULDAK ALAPLI
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmağın debisinin yükselmesi sonucu Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.