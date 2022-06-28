Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçeden çıkarıldı

Giriş Tarihi:
29.06.2022
Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ek bütçe üzerinden kendisini hedef alan iddialarına sert tepki göstermiş, "Son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir." diyerek TBMM'ye ek bütçenin kaldırılması için çağrı yapmıştı.