Son dakika: AK Parti'den "elektronik ticaret" hamlesi! 15 maddelik yasa teklifi TBMM'de

Teklif ile; e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla da ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor.

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