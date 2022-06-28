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Son dakika: AK Parti'den "elektronik ticaret" hamlesi! 15 maddelik yasa teklifi TBMM'de

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Son dakika: AK Parti’den elektronik ticaret hamlesi! 15 maddelik yasa teklifi TBMM’de

Son dakika ekonomi haberleri | AK Parti, elektronik ticaret ortamında yeni düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AK Parti, elektronik ortamda haksız rekabetin önüne geçmek için düzenlemeler içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan 15 maddelik yasa teklifi, 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik' öngörüyor.

Teklif elektronik ticaret alanında tekelleşmeyi önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor.

Teklif ile; e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla da ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor.

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