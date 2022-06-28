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Ankara merkezli 29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! Erol Eşrefoğlu (Evcil) aralarında olduğu 250 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Ankara merkezli 29 ilde Demir Yumruk operasyonu düzenlendi! Erol Eşrefoğlu Evcil aralarında olduğu 250 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Demir çelik piyasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor.

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