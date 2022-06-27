Yargıda rüşvet skandalında yeni detaylar! O hakimin zimmet suçlamasında adı geçiyor
Terör suçundan müebbet hapis cezası alan bir sanığın avukatı yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Avukatın bu talebi önce reddedildi sonra kabul edildi ve terör suçundan müebbet hapis cezası alan sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme başkanının rüşvet aldığı iddiası üzerine olaya el atan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mahkeme başkanı ile üye hakimi hakkında soruşturma başlattı. Mahkeme başkanının görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Üye hakim B.E. hakkındaki inceleme ve soruşturma ise devam ederken, çok önemli bilgilere ortaya çıktı. Daha önce Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat olan üye hakimi B.E.'nin ismini değiştirdiği, boşanma davasında mahkeme kararı uyarınca ödenen nafaka parasını tahsil ettiği ancak bu paraları müştekiye vermediği iddiasıyla Adalet Bakanlığı'nın onayı ile hakkında kovuşturma yapıldığı belirlendi.
Diyarbakır'da terör suçundan müebbet hapis cezası alan sanığın tahliye kararı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Ağır ceza mahkemesi başkanı görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.
YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE İNFAZIN DURDURULMASI TALEP EDİLDİ
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Gülazer A.'nın avukatı yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Nisan 2022'de söz konusu talebin reddine karar verdi. Bu karar üzerine Gülazer A.'nın avukatı başvuruyu yineledi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ek karar ile önceki karara atıf yaparak 27 Nisan 2022'de yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Bu karar bir üst mahkemeye taşındı ve itirazı kabul eden 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mayıs 2022'de sanığın yeniden yargılanmasına ve infazın durdurulmasına, sanığın hükümlü kaldığı süre de göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
RÜŞVET İDDİASI ÜZERİNE BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Bu karar sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı infazda tereddüt olması nedeniyle tereddüttün giderilmesini talep etti. Başsavcılık gelen bir ihbar üzerine oy birliğiyle verilen kararın yok hükmünde olduğuna, Gülazer A.'nın cezaevinden tahliyesinin durdurulmasına karar verdi.
HSK O MAHKEME BAŞKANINI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Tahliye kararı için 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.'ye rüşvet verildiği, daha önce de bu tür ihbarların gelmesi üzerine durum Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından verilen soruşturma izninin ardından toplanan HSK 2. Dairesi, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.'nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
O HAKİMİN ZİMMET SUÇLAMASINDA ADI GEÇİYOR
Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu, üye hakimi B.E. hakkında da soruşturma inceleme izni verdi. B.E.'nin daha önce Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat olduğu, 2008 yılında ismini değiştirdiği ve avukat olduğu dönemde zimmet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.
NAFAKA PARASINI MÜŞTEKİYE VERMEMİŞ
B.E.'nin, Diyarbakır Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında mahkeme kararı uyarınca ödenen nafaka parasını tahsil ettiği ancak bu paraları müştekiye vermediği iddiasıyla Adalet Bakanlığı'nın onayı ile hakkında kovuşturma yapıldığı belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?
- Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Meteoroloji'den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!
- 5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB duyurdu
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
- KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...
- Bekçilik alımı sınavı ne zaman yapılacak 2022? EGM PA 2022 bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
- DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?
- %40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...