Yargıda rüşvet skandalında yeni detaylar! O hakimin zimmet suçlamasında adı geçiyor

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Bu karar bir üst mahkemeye taşındı ve itirazı kabul eden 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mayıs 2022'de sanığın yeniden yargılanmasına ve infazın durdurulmasına, sanığın hükümlü kaldığı süre de göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

RÜŞVET İDDİASI ÜZERİNE BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bu karar sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı infazda tereddüt olması nedeniyle tereddüttün giderilmesini talep etti. Başsavcılık gelen bir ihbar üzerine oy birliğiyle verilen kararın yok hükmünde olduğuna, Gülazer A.'nın cezaevinden tahliyesinin durdurulmasına karar verdi.