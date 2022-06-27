PKK'lı teröristlerin yakınları CHP'de istihdam ediliyor! Değer Ailesi sevgisi
PKK’nın, sözde “Değer Ailesi” adını verdiği yapılanması, CHP belediyelerin istihdam kapısı oldu. PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP’li Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, işe alımlarda PKK’nın sözde Değer Ailesi yapılanmasına öncelik verdiği ortaya çıktı.
Dağa çıkan ya da dağda ölen PKK'lı örgüt mensuplarının ailelerinden oluşan sözde Değer ailesi yakınlarına CHP belediyelerinin son dönemde ilgisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Terör örgütü PKK ile iltisaklı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) üzerinden market yardım kartları örgüt mensuplarının ailelerin de olduğu değer ailesi üyelerine dağıtılmıştı.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA
PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında Adana'da bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheli göz altına alındı.
ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUBU İLE GÖRÜŞTÜ, İŞE ALIMLARDA DEĞER AİLELERİNE ÖNCELİK VERDİ
PKK/KCK terör örgütünün sözde yerel yönetimler sorumlusu olan CHP Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, üst düzey örgüt mensubu Mehmet Saruhan görüştüğü, Değer ve Yurtsever adlı iki ailenin mensuplarının Seyhan Belediyesinde işe alınmasına öncelik verdiği tespit edildi.
BELEDİYEDEN ÖRGÜT DERNEĞİNE TAHSİS
Buyruk'un ayrıca Gülbahçesi Mahallesi Semt Pazarı yanına yapılan Seyhan Belediyesine ait ek hizmet binasında 'Binevş Kültür ve Sanat Derneği'ne tahsis edildiği ve burada kullanılacak halı, masa, sandalye, müzik malzemeleri gibi araç gereçleri de İlyas Arzu ve Murat Gürbüz ve Jiyan Savcı adlı şüphelilerce şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgeler hazırladığı, sahte şekilde hazırlanan geçersiz teklif formlarının, teknik şartnamelerin düzenlenmesi sonrası Seyhan Belediyesine gönderildiği belirlendi.
Funda Buyruk'un da Belediyenin satın alma/ödeme yapma aşamalarında karar alan kişiler arasında bulunduğu tespit edildi.
Belediyenin ek hizmet binasının 3. katının tahsis edildiği Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde örgütsel eğitim verilmesinin planlandığı, örgütsel eğitim verecek ve çalıştırılacak kişilere ait listenin daha önceden Funda Buyruk'a verildiği ve liste ile ilgili olarak Funda Buyruk ile görüşüleceği belirlendi.
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