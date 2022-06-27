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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Kendi aramızdaki iş birliğimiz, çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Bu gelişmeler beraberinde fırsatları da getiriyor. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor” dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, "Azerbaycan’ın batı bölgeleriyle Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur Koridoru’nu güçlü şekilde destekliyoruz. Koridorun, bir an önce açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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