SGK’yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! 26 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve doküman ile 1 adet pompalı tüfeğe el konuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.