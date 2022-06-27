27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Seyhan Belediyesi'ne 'PKK' operasyonu

CHP'li Seyhan Belediyesi'ne 'PKK' operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
ABONE OL
CHP’li Seyhan Belediyesi’ne ’PKK’ operasyonu

Son dakika haberine göre CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı var.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA