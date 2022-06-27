Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Memur ve emekli maaşları
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplanacak. Masada asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, bayram tatilinin süresi, ekonomideki son gelişmeler ve kritik NATO Zirvesi olacak. Milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında olacak. Asgari ücret ne kadar olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar zam gelecek? Gibi sorular da toplantı sonrası yanıt bulacak.
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün çok kritik bir karar verecek. Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13 temmuz ve 14 temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.
İşte kabine toplantısı ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin önemli ayrıntılar ve son gelişmeler
Kabinede ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.
İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Gözlerin çevrildiği haziran ayı son kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri Kurban Bayramı tatili olacak. Başkan Erdoğan ve bakanların beklentileri değerlendirerek alacağı karar sonrası "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu cevabını bulacak.
13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 temmuza denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.
SON KARAR KABİNE TOPLANTISINDA VERİLECEK
Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
YUNANİSTAN TARAFINDAKİ PROVOKASYONLAR
Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.
EKONOMİDEKİ ADIMLAR VE ETKİLERİ
Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.
MARMARİS'TEKİ YANGINA KARŞI VERİLEN ETKİN MÜCADELE VE BÖLGEDEKİ TEDBİRLER
Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.
NATO ZİRVESİ
Başkan Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında açıklanacak.
Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Haziran ayının son kabine toplantısı olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
- KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...
- Bekçilik alımı sınavı ne zaman yapılacak 2022? EGM PA 2022 bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
- DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?
- %40 zam sinyali geldi! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük 4.222 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 6 aylık enflasyon artışı ile...
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı gündeminde neler, hangi konular var? Asgari ücret, bayram tatili...
- YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, nasıl uygulanacak?