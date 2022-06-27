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İstanbul'da lüks araçların farlarını çalan 2 hırsız yakalandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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İstanbul’da lüks araçların farlarını çalan 2 hırsız yakalandı

İstanbul polisi, Eyüp Sultan İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi’nde gece saatlerinde iki ayrı lüks otomobile ait farların çalınması üzerine inceleme başlattı.

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