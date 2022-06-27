27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA