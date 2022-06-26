Asgari ücrete zam gelecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplanacak. Milyonlar asgari ücrete zam gelecek mi? sorusuna yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplantıda bir sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantının ana maddeleri arasında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu da yer alıyor. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın çok kritik bir karar verecek. Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13 temmuz ve 14 temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.
İşte kabine toplantısı ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin önemli ayrıntılar ve son gelişmeler
Kabinede ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.
İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Gözlerin çevrildiği haziran ayı son kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri Kurban Bayramı tatili olacak. Başkan Erdoğan ve bakanların beklentileri değerlendirerek alacağı karar sonrası "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu cevabını bulacak.
13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 temmuza denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.
SON KARAR KABİNE TOPLANTISINDA VERİLECEK
Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
YUNANİSTAN TARAFINDAKİ PROVOKASYONLAR
Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.
EKONOMİDEKİ ADIMLAR VE ETKİLERİ
Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.
MARMARİS'TEKİ YANGINA KARŞI VERİLEN ETKİN MÜCADELE VE BÖLGEDEKİ TEDBİRLER
Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında açıklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, nasıl uygulanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? LGS 2022 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?
- 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?
- Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
- Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
- Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 25 Haziran Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...
- Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...
- Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erken" ve "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkede vatandaşlarıdır?
- Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?