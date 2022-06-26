Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı gündeminde neler, hangi konular var? Asgari ücret, bayram tatili...

EKONOMİDEKİ ADIMLAR VE ETKİLERİ

Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.