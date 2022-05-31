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MSB açıkladı! Siirt'ten acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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MSB açıkladı! Siirt’ten acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Siirt Pervari'de Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

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