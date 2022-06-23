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AKINCI TİHA'dan rekor üstüne rekor! Türkiye'nin göz bebeği kendisiyle yarışıyor

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Giriş: 23.06.2022 08:42
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feete taşıyarak üçüncü kez kırdı. AKINCI 20 saat 23 dakika süren uçuş boyunca toplam 6 bin 406 kilometre yol katettikten sonra test faaliyetini başarıyla tamamladı.
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