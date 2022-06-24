Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklamalar

"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu."

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