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Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin, asgari ücretle görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklama yapılacağını kaydetti.

Temmuzda kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacak.

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

Asgari ücrette artış konusuna da değinen Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" dedi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu."

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