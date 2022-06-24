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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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