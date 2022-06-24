Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok sayıda ile yağmur ve fırtına geliyor! Haritalar güncellendi | İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Bazı iller için kuvvetli fırtına uyarısı da yapılırken olası su baskınları ve çatı uçması konusunda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının 24.06.2022 Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'İ ETKİSİ ALTINA ALACAK
Sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya ve Samsun'un batısında) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın il geneli ile Zonguldak'ın doğusu ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arası) rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
DOĞU AKDENİZ'DE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın 25.06.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Şırnak ve Hakkari) ile Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ YOLDA
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonu Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) , Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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