Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Çok sayıda ile yağmur ve fırtına geliyor! Haritalar güncellendi | İstanbul Ankara İzmir’de hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ YOLDA

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonu Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) , Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.