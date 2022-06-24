Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye yönelik sert açıklama: Hukuka aykırı tezlerin meşrulaştırılması kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı tarafından 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlar nedeniyle bir açıklama yapıldı. Açıklamda “AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez” denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlara ilişkin AB'ye tepki gösterildi.
AB TÜRKİYE KARŞITI KISIR DÖNGÜDEN ÇIKAMADI
23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB'nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır.
HUKUKA AYKIRI TEZLER MEŞRULAŞTIRILAMAZ
AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Aynı şekilde AB'nin, Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalması tam bir garabettir. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir.
SAMİMİYETSİZLİK ÖRNEĞİ
Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir.
AB ARTIK İDRAK ETMELİ
AB artık, Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle işbirliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve GKRY'nin dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir. AB'nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir.
BOSNA'YA ADAYLIK STATÜSÜ
Öte yandan Zirve'de, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü tanınmasından ve Gürcistan'a da AB üyeliği perspektifi verilmesinden memnun
iyet duyulmaktadır. Bununla birlikte, halihazırda aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin halen başlatılmaması yadırganmaktadır. Bosna-Hersek'e de bir an evvel adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar dahil geniş Avrupa coğrafyasının yararına olacağı düşünülmektedir.
Türkiye, AB'nin tüm aday ülkelerle samimi angajmana girmesi ve katılım süreçlerinin liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğine inanmaktadır.
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