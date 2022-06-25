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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Doğu ve güneydoğu illeri dikkat!

A Haber
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Giriş: 25.06.2022 09:02
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu için "toz taşınımı" uyarısında bulundu. Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle görüş mesafesi azalacak. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Erzurum'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Toz taşınımı uyarısı!
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