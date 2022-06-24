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İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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İtalya’da helikopter kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar Türkiye’ye getirildi

İtalya''da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden  Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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