Türkiye’de milat neden 24 Haziran? Parlamenter sisteme dönüş ve vesayet özlemi çekenlerin amacı ne? A Haber’den özel dosya

Bürokratik ağlarla örülmüş o hantal yapı, yerini dinamik bir sisteme bıraktı... Eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli projelere imza atan ak parti, artık yeni projelerini daha hızlı hayata geçirecekti.

24 Haziran'da birçok ilk yaşandı. Tarihi seçime katılım, yurt genelinde yüzde 86'yı geçmişti. 59 milyonu aşkın seçmenin 50 milyonu sandık başına gitmişti.

Oyların yüzde 52,5'ni alan Erdoğan, en yakın rakibi CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 10 milyon oydan fazla fark atmıştı. 63 ildeki sandıklardan birinci olarak çıkan isim Başkan Erdoğan'dı... Milli irade tecelli etmişti.