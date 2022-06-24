Türkiye'de milat neden 24 Haziran? Parlamenter sisteme dönüş ve vesayet özlemi çekenlerin amacı ne? A Haber'den özel dosya
A Haber 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin Türkiye'ye kazanımları ile ülkenin vesayet ve bürokratik oligarşiden nasıl kurtulduğunu derledi. Türk siyasetinin Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi önemli isimlerinin Başkanlık sistemini desteklediği sözleri hatırlatıldı. Peki Parlamenter sisteme dönüş ve vesayet özlemi çekenlerin amacı ne?
24 Haziran 2018'de Türkiye vesayet ve bürokratik oligarşiden nasıl kurtuldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye kazanımları neler?
Türk demokrasi tarihinde, 'Cumhurbaşkanı tarafsız olur' tezi ile Cumhurbaşkanı yıllarca milletten uzaklaştırılıyordu.
Parlamenter sistemde, milletin tarafında yer alan Cumhurbaşkanı yerine, vesayeti ve bürokratik oligarşiyi savunan Cumhurbaşkanları destekleniyordu...
Ve Türkiye 24 Haziran 2018'de, Parlamenter sisteme son verdi. Demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi...
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Türk milleti siyasal sistem tartışmasına da son noktayı koyuyordu.
Bürokratik ağlarla örülmüş o hantal yapı, yerini dinamik bir sisteme bıraktı... Eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli projelere imza atan ak parti, artık yeni projelerini daha hızlı hayata geçirecekti.
24 Haziran'da birçok ilk yaşandı. Tarihi seçime katılım, yurt genelinde yüzde 86'yı geçmişti. 59 milyonu aşkın seçmenin 50 milyonu sandık başına gitmişti.
Oyların yüzde 52,5'ni alan Erdoğan, en yakın rakibi CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 10 milyon oydan fazla fark atmıştı. 63 ildeki sandıklardan birinci olarak çıkan isim Başkan Erdoğan'dı... Milli irade tecelli etmişti.
LİDERLERİN HAYALİ GERÇEK OLDU
24 Haziran'da bir hayal gerçek olmuştu. Türkiye'de siyaset yapan hemen hemen tüm liderlerin gönlünde yatan başkanlık sistemiydi...
Turgut Özal yıllar önce yaptığı açıklamada, "6 senelik parlamento hayatımda şunu gördüm bakanlar ve milletvekilleri arasına devamlı problem yaşanıyor." demişti.
Süleyman Demirel ise "Düşünülecek şey başkanlık sistemidir. İçimde uktedir" şeklinde konuştu.
Tecrübeli siyasetçilerden Erbakan'ın da "Teklif verdim Cumhurbaşkanını millet seçsin." ifadeleri kayıtlara geçmişti.
FETÖ'nün hain kumpasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ise "Konu sistemdir. Benim açımdan kişiler önemli değil, şahıslara takılmayız. Kişilere takılmadan sistemi tartışmamız lazım" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan o dönem yaptığı açıklamada, "Parlamenter sistem miadını doldurmuştur. Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi değildir." şeklinde konuşmuştu.
Yeni sistem, yasamayı daha itibarlı yürütmeyi daha güçlü yargıyı daha bağımsız hale getiriyordu... Yani Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
SEÇİM SONRASI TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Erdoğan, "Kardeşlerim bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin bir kendisidir, her bir ferdidir. Türk siyasi demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum." demişti.
24 Haziran'da milletin "evet " dediği sistem Başkan Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ettiği yeminle resmen başladı.
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