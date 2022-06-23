BDDK'dan konut kredisi açıklaması! 2 milyon TL değerinin altında ev alacaklar dikkat!
BDDK tarafından yapılan son dakika açıklamasında konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırmaya gidildiği belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bugün aldığı Karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında BDDK web sitesinden kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.
Alınan Karar ile 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bugün aldığı Karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında BDDK web sitesinden kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.
Alınan Karar ile 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.
Karar kapsamında Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için %90,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TLüzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.
- Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için %90,
- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için %70,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı
bulunmamaktadır.
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