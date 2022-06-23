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2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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