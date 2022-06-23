Diyarbakır'dan yürek burkan görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri selamladı
Diyarbakır Lice’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından emniyet eskortuyla sirenlerle hastaneden alındı. Naaşların geçtiği esnada başka bir görevde olan polisler, sıraya geçerek şehitlerimizi selamladı. O sırada vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
Diyarbakır'in Lice ilçesinde Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen, kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.
POLİSLER VE VATANDAŞLAR ŞEHİTLERİMİZİ SELAMLADI
Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı.
Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı.
Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu.
MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR
Şehitler için 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve askeri erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından uçakla memleketlerine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
- Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama ekranı...
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK beklenti anketi...
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar?
- DGS sınav giriş yerleri sorgulama: ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman?
- Ehliyet affı son dakika gelişmesi: 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? TBMM gündemine geldi
- Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren
- meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı?