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Diyarbakır'dan yürek burkan görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri selamladı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Diyarbakır’dan yürek burkan görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri selamladı

Diyarbakır Lice’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından emniyet eskortuyla sirenlerle hastaneden alındı. Naaşların geçtiği esnada başka bir görevde olan polisler, sıraya geçerek şehitlerimizi selamladı. O sırada vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Diyarbakır'in Lice ilçesinde Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen, kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.

POLİSLER VE VATANDAŞLAR ŞEHİTLERİMİZİ SELAMLADI

Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı.

Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı.

Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Şehitler için 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve askeri erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından uçakla memleketlerine gönderildi.

Şehitlerimize duygulandıran veda ŞEHİTLERİMİZE DUYGULANDIRAN VEDA

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