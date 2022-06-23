Son dakika: Adalet Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı yasaldır
Son dakika: Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerinde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Bakan Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının ise yasal olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapan Bakan Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.
2023 seçimlerine geri sayım başlarken CHP ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayı olacak isim henüz belli değil.
Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen ittifak, yaptığı pek çok müzakereye rağmen kimi aday çıkaracağına karar veremedi.
BAŞKAN ERDOĞAN, ADAYLIĞINI DUYURMUŞTU
Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan." demişti.
"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI YASALDIR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
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