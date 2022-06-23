Son dakika: Adalet Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı yasaldır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapan Bakan Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken CHP ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayı olacak isim henüz belli değil.

Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen ittifak, yaptığı pek çok müzakereye rağmen kimi aday çıkaracağına karar veremedi.