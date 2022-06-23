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Bakanlar Nureddin Nebati ve Mehmet Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle bir araya geldi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Bakanlar Nureddin Nebati ve Mehmet Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ive Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un paylaşımı:

"Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile görüştük. İkili ticaret, müteahhitlik, yatırımlar ve ticari ilişkilerimize yeniden ivme kazandırmak üzere atılabilecek adımları ele aldık."

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