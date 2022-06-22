Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu
Son dakika haberine göre: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BAŞ İÇİN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Baş'ın fotoğrafına da yer verildi.
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