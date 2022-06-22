Son dakika: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 236’ya yükseldi
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 11 ilde dün 4 bin 200 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltı sayısı 236'ya yükseldi. Adreslerdeki aramalarda yüklü miktarda parayla 16 tabanca, 8 tüfek, 245 kilosu esrar olmak çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün sabah saatlerinde verdiği startla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle, çoğu metamfetamin satıcısı olan şüphelilerden oluşan örgüte yönelik, hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı.
4 BİN 200 POLİS GÖREV ALIYOR
Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alıyor.
BARON VE BARONİÇELER GÖZALTINDA
20 narkotik köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adrese yapılan operasyonda dün, aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı.
EN BÜYÜK ÇAPLI OPERASYONLARDAN BİRİ
Türkiye'de, bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olan ve kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtilen operasyonda, gözaltı sayısı 236'ya yükseldi.
İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden Diyarbakır'a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen 8 aylık çalışmada, soruşturma sürecinde ve dün başlatılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda şu ana kadar 245 kilo 924 gram esrar, 10 kilo 467 gram metamfetamin, 36 gram kokain, 97 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 16 tabanca, 8 tüfek, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütlerine ait örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi.
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