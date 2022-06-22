Son dakika: ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 236’ya yükseldi

BARON VE BARONİÇELER GÖZALTINDA

20 narkotik köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adrese yapılan operasyonda dün, aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı.



EN BÜYÜK ÇAPLI OPERASYONLARDAN BİRİ

Türkiye'de, bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olan ve kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtilen operasyonda, gözaltı sayısı 236'ya yükseldi.