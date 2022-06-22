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Son dakika: İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Son dakika: İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi

Son dakika: İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmayı hedefliyor. Finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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