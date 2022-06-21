Marmaris yangın son dakika: Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar...

HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE KARADAN MÜDAHALE YAPILIYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Tavlı, yaptığı açıklamada, saat 20.00 sıralarında Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını anımsattı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk etapta havadan ve karadan ekiplerce müdahale edildiğini aktaran Tavlı, "Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş, takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.