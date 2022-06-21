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Marmaris yangın son dakika: Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Marmaris yangın son dakika: Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar...

Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bakan Kirişci, 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 8 dakika içinde yapıldığını söyledi. Peki, Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar...

Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE KARADAN MÜDAHALE YAPILIYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Tavlı, yaptığı açıklamada, saat 20.00 sıralarında Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını anımsattı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk etapta havadan ve karadan ekiplerce müdahale edildiğini aktaran Tavlı, "Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş, takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı

MSB'DEN AÇIKLAMA

Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir.

TAKVİYE EKİPLERİ İZMİR'DEN YOLA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir'den takviye ekipler görevlendirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

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