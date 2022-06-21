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Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor! 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor! 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha az önce güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TOPLAMDA 47 TERÖRİST

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi.

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