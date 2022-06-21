Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor! 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.