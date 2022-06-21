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Son dakika: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Eren Abluka-17 Operasyonu’nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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