20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatıla Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA