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Tunceli’de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Tunceli’de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent sınırları içerisindeki ormanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu belirtilerek, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında Pülümür ve Munzur vadilerindeki ormanlık bölgelere, oralarda yaşayan köylüler dışında giriş çıkışın yasaklandığı duyuruldu.

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