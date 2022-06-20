KADEM'den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedeledi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada çıkan karar oldukça tepki topladı. Mahkeme kurulu, 23 aydır tutuklu Avcı'ya başta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi akabinde de haksız tahrik indirimi uygulayıp cezayı 23 sene hapse çevirdi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) karara"Diğer sanıkların ise beraatine karar verdi. Bu vahşet dolu olayda, sanığın ifadeleriyle haksız tahrik indirimi uygulanması, toplumun adalet duygusunu zedelemiştir. Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz, olamaz" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.