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Haberler Galeri KADEM'den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedeledi

KADEM'den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedeledi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada çıkan karar oldukça tepki topladı. Mahkeme kurulu, 23 aydır tutuklu Avcı'ya başta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi akabinde de haksız tahrik indirimi uygulayıp cezayı 23 sene hapse çevirdi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) karara"Diğer sanıkların ise beraatine karar verdi. Bu vahşet dolu olayda, sanığın ifadeleriyle haksız tahrik indirimi uygulanması, toplumun adalet duygusunu zedelemiştir. Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz, olamaz" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 18:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 19:00
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KADEM’den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedelendi

Üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan ve 23 aydır tutuklu olan Cemal Metin Avcı ile suç kanıtlarını saklayarak yok ettikleri iddia edilen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'üncü mahkemeye devam edildi.

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KADEM’den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedelendi

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Avcı'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada; tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ile avukatlar hazır bulundu.

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KADEM’den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedelendi

23 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp cezayı 23 yıl hapse düşürdü.

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KADEM’den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedelendi

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Sanığın tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

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KADEM’den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Toplumun adalet duygusunu zedelendi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM): "Adalet bu kez tecelli etmedi! Genç bir kadının akıl almaz yöntemlerle eziyet çektirilerek vahşice katledildiği Pınar Gültekin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, 'haksız tahrik indirimiyle' 23 yıla düşürdü."